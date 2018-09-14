صوان: الإصلاحات الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح والأهم تنفيذها

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن إقرار الإصلاحات الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم أن تتحول حزمة القرارات إلى التنفيذ والمتابعة الجادة حتى تنجح.

وأضاف صوان في كلمة له الخميس، أن توقيت الإصلاحات “تأخر قليلا”، لكننا نرجو ونتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية الحاصلة.

ووجه صوان الشكر لكل الجهات التي ساهمت بإنجاز هذه الإصلاحات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وبعثة الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر، مؤكدا على الدور المهم للمجلس الأعلى للدولة في تبني هذه الإصلاحات وتواصله مع كافة الأطراف، والضغط لتنفيذها.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعوا الأربعاء الماضي على حزمة الإصلاحات الاقتصادية؛ لحلحة أزمة السيولة، وغلاء الأسعار، وتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

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