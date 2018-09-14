36 مدينة تعلن تأييدها لمجلس النواب وحكومته والجيش

أعلنت 36 مدينة ليبية بالمنطقتين الغربية والوسطى دعمها وتأييدها لمجلس النواب والحكومة المؤقتة والجيش الليبي.

جاء ذلك خلال إشهار مجلس تعاون مدن المنطقة الغربية والوسطى، امس الخميس، في الزنتان وضم أكثر من 36 مدينة في مدن الساحل الغربي وطرابلس وباطن الجبل .

وقال المجلس في بيانه إن الإشهار عن المجلس جاء بعد اجتماعات استمرت أكثر من عام بين ممثلين وأعيان عن تلك المدن والمناطق وضباط عسكريين من المنطقة الغربية حيث اتفقوا على دعم مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة والجيش والقضاء التابعة للحكومة المؤقتة.

ومن جهة أخرى أكد أحد أعضاء المجلس عن طرابلس الكبرى، أن هذه المناطق ستشهد تغييرا كبيرا خلال المدة القادمة لاسيما في مجالات الأمن والجيش وتفعيل المؤسسات القضائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا