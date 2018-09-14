مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تكشف عن 416 حالة تزوير خلال سنة

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية أسامة الدرسي، عن كشف 416 حالة تزوير خلال فترة لا تتجاوز السنة، حيث عُثر على العديد من الأرقام الوطنية المزوّرة.

وذكر الدرسي أنّه وخلال فترة قصيرة تم تنظيم مصلحة الأحوال المدنية سعياً لتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدّمة.

كما وصرّح عن كشف 352 وثيقة عودة مزورة خلال تصريح مصور تابعته كاميرا قناة ليبيا، وأضاف أنّه تم إبلاغ وزير الداخلية والمعنيين بهذا التجاوز.

وفيما يتعلق بدور الحكومة المؤقتة في تطوير مصلحة الأحوال المدنية، قال الدرسي مشيداً بدعم رئيسها عبد الله الثني أنّه تم الموافقة على 15 مشروع صيانة داخل المصلحة، وجاري العمل عليها حيث أنشئ مبنى جديدة للإدارة العامة في مصلحة فرع بنغازي.

وطالب الدرسي المواطنين بإعطاء الفرصة ومساندة المصلحة للوصول إلى المثالية، وعدم الالتفات لمن يدير الفتنة ويؤجج الرأي العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا