السبت.. طالبات زوارة يؤدين امتحانات الثانوية بلجان المناطق

دعا وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الجمعة، جميع طالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والمقيدات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية زوارة إلى التوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن والتي من المزمع أن تنطلق يوم غد السبت.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الدعوة جاءت على خلفية رفض عميد كلية التربية زوارة في خطاب وجهه لرئيس الجامعة بفتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن مما قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي ويعرض مبنى الكلية للتخريب بحسب نص الخطاب.

وأشار جمعة إلى أن طلبة البلدية البنين والممتحنين أمام لجنة امتحانات كلية التربية زلطن يستطيعون أداء امتحاناتهم في هذه الكلية أو التوجه لأي لجنة امتحانية أخرى حسب رغبتهم وظروفهم.

