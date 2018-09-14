الشيخ المقرئ مصطفى قشقش في ذمة الله

أعلن فجر اليوم الجمعة، في طرابلس، وفاة الشيخ المقرئ مصطفى أحمد قشقش عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما بعد صراع مع المرض .

ويعد الشيخ مصطفى قشقش أحد أعلام ليبيا في تعليم القرآن الكريم وعلومه حيث أفنى أكثر من ستون عاما من عمره معلما ومقرئا للقرآن الكريم وعلومه، وعرف عنه مشاركاته الواسعة في المناشط القرآنية المختلفة وعنايته بالضبط والجودة في حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره.

وتخرج الشيخ قشقش من جامعة الزيتونة حيث حصل على شهادة التحصيل العلمي وشهادة التخصص في علوم القراءات، ودرّس اللغة العربية والتربية الإسلامية، كما درّس علمي التجويد والقراءات بمعهد القراءات القرآنية، ثم تولى الإدارة العامة للمدارس القرآنية بجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية في البيضاء منذ عام 1962 حتى عام 1986.

وعمل الشيخ قشقش عضوا ثم رئيسا للجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف في ليبيا منذ عام 1972 حتى عام 1998، كما أشرف على جميع المسابقات العالمية التي أجريت في ليبيا، كما كان مشرفا على كل المسابقات القرآنية الختامية على المستوى المحلي.

وترأس الشيخ مصطفى قشقش للجنة الفنية لإعداد وكتابة وطبع مصحف الجماهيرية، ومثّل ليبيا في كثير من لجان تحكيم المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم.

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