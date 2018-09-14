وصول وفد كبير من مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية إلى ترهونة لحضور اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية

ليبيا – وصل اليوم الجمعة إلى مدينة ترهونة 48 شخصية من مشائخ وممثلي قبائل المنطقة الشرقية للمشاركة في اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية المزمع عقده غداً السبت تحت شعار ” نعم من أجل ليبيا ” .

وأوضح مصدر من مدينة ترهونة للمرصد بأن مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية قد وصلوا جواً ظهر اليوم إلى مطار بني وليد قبل أن ينتقلوا عبر البر إلى مدينة ترهونة .

يشار إلى أن اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية الذي سيعقد في مدينة ترهونة سيحضره عدد كبير من مشائخ وأعيان قبائل المنطقتين الغربية والسطى لبحث الاوضاع الراهنة في البلاد والنظر في آلية للخروج من الازمة السياسية والامنية الراهنة .

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