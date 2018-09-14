الشيخ مصطفى قشقش في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم، الشيخ المقرئ مصطفى أحمد قشقش، عن عمر ناهز 88 عاماً .

ويعتبر الشيخ مصطفى قشقش من أعلام ليبيا في علم القراءة والإقراء، حيث أفنى عمره معلما ومتعلما للقرآن الكريم، وعرفت عنه مشاركاته الواسعة في المناشط القرآنية المختلفة، كما عرف بدقته وعنايته بالضبط، والإتقان لقراءات القرآن الكريم .

حفظ القرآن الكريم مبكرا، وحصل على شهادة التحصيل العلمي، وشهادة التخصص في علوم القراءات من جامعة الزيتونة بتونس، كما درس اللغة العربية والتربية الإسلامية بالمدارس، وعلم التجويد والقراءات بمعهد القراءات .

تولى الفقيد الإدارة العامة للمدارس القرآنية في ستينيات القرن الماضي، وعمل رئيسا وعضوا باللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف، وأشرف على كل المسابقات العالمية التي أجريت في ليبيا، كما شارك في تمثيل ليبيا في كثير من لجان تحكيم المسابقات الدولية في العالم الإسلامي .

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