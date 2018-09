«الأحوال المدنية» بالمنطقة الشرقية: رصد 416 حالة تزوير خلال سنة

المتوسط:

كشف أسامة الدرسي رئيس مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية، عن كشف 416 حالة تزوير خلال فترة لا تتجاوز السنة، إذ عُثر على العديد من الأرقام الوطنية المزوّرة.

وأشار «أسامة الدرسي»، إلى أنهُ تمَّ تنظيم عمل مصلحة الأحوال المدنية سعياً لتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدّمة.

ولفت «أسامة الدرسي»، إلى رصد 352 وثيقة عودة مزورة، وأضاف أنّه تم إبلاغ وزير الداخلية والمعنيين بهذا التجاوز.

