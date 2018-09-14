الأمم المتحدة تكشف عن حالتين لمخالفات لقرار تجميد الأصول الليبية

العنوان-ليبيا

قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره النهائي الذي رصد فيه الأوضاع في ليبيا من أغسطس 2017 بأنه قد حلل البيانات والمعلومات المتاحة بشأن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وكشف عن حالتين رئيسيتين لعدم الامتثال لتجميد الأصول

الفريق أضاف بأنه قد كشف من خلال استفساراته عن ممارسات وتفسيرات متباينة في تطبيق جزاءات الأمم المتحدة مضيفا بأن ذلك قد يؤثر سلبا على إدارة الأصول المجمدة وحسن تعهدها.

الفريق أكد بأنه قد خلص إلى أن تجميد الأصول لم يؤثر سلبا على المؤسسة الليبية للاستثمار.

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