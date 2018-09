المتوسط:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أوجلة، اليوم الجمعة، 4 أجانب من الجنسية التشادية متهمين في جريمة قتل سابقة، جرى تسلميهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال المنسق الإعلامي لمديرية أمن أوجلة – أجخرة محمد سالم الرضاع أن المتهمين جرى القبض عليهم عقب صلاة الجمعة، وأنّ أحدهم حاول الاعتداء على أفراد الأمن وهو في حالة سُكر.

The post ضبط 4 تشاديين متهمين في جريمة قتل بأوجلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية