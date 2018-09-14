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وصول ” 3914 ” قنطار من حبوب الشعير إلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتوكرة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

قال منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية توكرة ” سالم نجم ” في تصريح خاص بـ العنوان – إنهم استلموا اليوم من الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية كمية من حبوب الشعير المدعومة من قبل الدولة و تقدر ” 3914 ” قنطار أي ما يعادل ” 7820 ” كيس و تم تفريغ الحمولة في المخازن التابعة لهم .

وأضاف نجم أنه سوف يتم توزيع الكمية على مربي الحيوانات وبأسعار مناسبة جداً بعكس الاسعار الموجودة في السوق موضحاً أن السعر الذي سوف يتم البيع به للمربي المواشي هو ( 60 ) دينار للقنطار الواحد منوهاً ان هذه الاسعار تأتي تشجيعاً لمربي المواشي وسوف تنعكس على أسعار المواشي واللحوم دعماً للاقتصاد الليبي .

وأشار منسق القطاع  أن الكمية سوف توزع علي 229 ألف وحدة غنمية ( أغنام – أبقار _ معاز – أبل ) علي مستوى الحدود الإدارية لبلدية توكرة التي تشمل إحدى عشر منطقة من منطقة إردانوا شرقاً وحتى منطقة سيدي علي غرباً و الحمدة جنوباً و يتم التوزيع بواسطة المندوبين المكلفين من قبل مربيي المناطق .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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