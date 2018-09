المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية سرت، بأنه تمَّ مواصلة الاستعدادات التي تقوم بها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة العديد من القطاعات من أبناء سرت لتجهيز قافلة لمساعدة الأهالي في مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية سرت، إلى أنَّ تجهيز هذه القافلة جاء تحت إشراف ومتابعة المجلس البلدي لمدينة سرت.

