مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.. ويذكر القادة الليبيين بإلتزامهم بإتفاق باريس وإجراء الانتخابات

ليبيا – قرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إعتماد القرار 2434 الذي ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الـ15 من سبتمبر لعام 2019.

مجلس الأمن أعرب في بيان مطول تلقت المرصد نسخة منه عن دعمه القوي للجهود المتواصلة للبعثة والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ولخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا ، مرحباً في الوقت نفسه بوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس بوساطتها.

وأشار المجلس إلى بيانه الصادر في 6 من يونيو لعام 2018 بإحاطة المندوب الخاص لنداء الأمين العام في 21 من مايو الماضي 2018 لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن شريطة توفيرالظروف الأمنية والتقنية والتشريعية اللازمة.

ورحب مجلس الأمن بالزخم الذي تولد عن المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي استضافته باريس في الـ 29 من مايو لعام 2018 مع التذكير بالممثل الخاص للنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام إلى القادة الليبيين للوفاء بالتزاماتهم في باريس وكذلك التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية إلى جانب احترام نتائج هذه الانتخابات.

مجلس الأمن كرر في بيانه دعوته لجميع الليبيين إلى تحسين المناخ للإنتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة من خلال العمل من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والإقتصادية الليبيةوإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة خاضعة للسلطة الحكومة المدنية بالإضافة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية