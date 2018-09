وزير «اقتصاد الوفاق»: وجود سعرين للدولار يُهدد اقتصاد ليبيا

المتوسط:

قال وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ناصر الدرسي، إنَّ وجود سعرين لصرف الدولار بالدينار الليبي شيء مرعب في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية.

وأشار الدرسي، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، إلى أنَّ لجنة تنفيذ الموازنة هيَّ المسؤولة عن اختيار الشركات المسؤولة عن توفير السلع للسوق الليبي، التي يُشرف عليها وفق ضوابط معينة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ولفت وزير الاقتصاد، إلى أنَّ أن حكومة الوفاق الوطني ستتحمل عبئ الإصلاحات بالشراكة مع وزارة المالية.

