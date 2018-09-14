بلدية زليتن تشكل لجنة متابعة لأزمة الكهرباء بالمرافق الصحية

العنوان-زليتن

شكل عميد البلدية لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية .

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ووفق القرار تكون تبعية اللجنة للسيد عميد البلدية .

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واوضح القرار ان مهمة اللجنة هي معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى زليتن والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات انتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات ذات الاختصاص.

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واشار القرار الى ان للجنة امكانية التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها لكافة المرافق الصحية .

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