ليبيا تودّع شيخ القراء “مصطفى قشقش”

توفي، مساء الخميس، الشيخ مصطفى أحمد قشقش، أحد أبرز قارئي القرآن الكريم في ليبيا وأبرز شيوخ مدينة طرابلس.

الشيخ مصطفى أحد سكان منطقة المدينة السياحية قرقارش ومنزله بجانب المسجد المعروف بمسجد عبدالله بن عمر بن الخطاب قرب سوق “القبب”.

كان الشيخ قشقش يؤم المصلين في هذا المسجد لأكثر من 3 عقود حتى مرضه منذ نحو 5 سنوات حيث لزم البيت ولم يعد يخرج منه.

ويُعرف الشيخ مُصطفى لدى قراء القرآن كأحد أبرز مشايخ التحفيظ والقراءة، كما أشرف على مسابقات الحفظ في ليبيا وخارجها لعقود.

ويعرف عنه إتقانه القرآن بالروايات السبع المتواترة والعشرة الغير معروفة ولهذا كان شيوخ القراءة في ليبيا يأخذون عنه أصول الرواية بالسند المتصل.

ويعود أصل الشيخ مصطفى قشقش إلى مدينة مسلاتة، ودرس الرواية في الزاوية الأسمرية ثم في تونس وأتقنها عن كبار القرّاء فيها في مطلع شبابه.

وأشرف على كتابة عديد المصاحف في ليبيا آخرها المصحف المعروف بمصحف الجماهيرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية