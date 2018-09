المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن نالوت، بأنَّ المديرية تقوم حاليًا بنشر دوريات صباحية ومسائية لتأمين المدينة، وذلك ضمن الخطة الأمنية المعدة من قبل المديرية مؤخرًا.

وفي سياقٍ ذي صلة، كانت مديرية أمن نالوت، شاركت في تأمين العاصمة طرابلس بعدد دوريتين بإمرة العميد طارق عسكر، حيثُ أن هذه الخطة انطلقت بتاريخ 7/9 لعام 2018.

