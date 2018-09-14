الزائدي: ليس من الحكمة السكوت على معاناة الناس

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أبناء الشعب الليبي إلى “العمل والكفاح من أجل نصرة الوطن” بحسب تعبيره.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فليس من الصبر أن نركن إلى الاستكانة، وليس من الحكمة السكوت على معاناة الناس، وليس جنوحا للسلم القبول بما يفعله المفسدون، والله إن ما أصابنا فساد عظيم وظلم صارخ، وإن أعراضنا وأموالنا انتهكت وبلادنا استبيحت من المجرمين من كل مكان، ووالله إنا غالبيهم لو حسمنا آمرنا وتوكلنا على أنفسنا بعد الله عز وجل، وسنسقطهم دون إراقة نقطة دم بل برفضهم علنا، والخروج عليهم جمعا، فهم في ظاهرهم قوة وحقيقتها ضعف وخوف ورعب مما فعلوا بالبلاد والعباد، أدعوكم ونفسي أن نتوكل على الله، ونثق في نصره، وان نعلم إن الله لن يغير ما بنا حتى نغير أنفسنا، وهو يأمرنا بالعمل والكفاح صونا لأنفسنا وأعراضنا وحماية لبلادنا”.

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