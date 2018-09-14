التعليم تسمح لبعض الطلاب بالامتحان في لجان أخرى

قال وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، الجمعة، إن الوزارة عممت على كافة المناطق باستقبال أي طالب من الذين لهم دور ثان في الشهادتين الإعدادية والثانوية، ومنعته الظروف من إجراء الامتحان بلجنته أن يمتحن في أي لجنة امتحانية أخرى.

وأضاف جمعة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة، أنّ مديرية أمن طرابلس أشارت خلال اجتماعها مع الوزارة الأسبوع الماضي أنّ بعض مناطق طرابلس لم يعد أهلها لمنازلهم بالشكل النهائي وأن بعضهم لا زال نازحًا بمدن أخرى.