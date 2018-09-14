تعليم الوفاق :يحق لأي طالب منعته الظروف من إجراء الإمتحان بلجنته التوجه لأي لجنة أخرى

ليبيا – أكد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة اليوم الجمعة أن الوزارة عممت على كافة المناطق إستقبال أي طالب منعته الظروف من اجراء الامتحان بلجنته أن يمتحن في اي لجنة امتحانية أخرى

جمعة لفت في تصريح نشر عبر المكتب الاعلامي لتعيم الوفاق إلى أن التعمبم المذكور أعلاه يسري علي أي طالب له دور ثاني في الشهادتين الاعدادية والثانوية منعته الظروف ان يكون في لجنته الامتحانية .

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا التعميم يأتي مراعاةً لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم نتيجة للاوضاع الامنية التي تمر أو مرت بها تلك المناطق وتسهيلا لهم لإجراء امتحاناتهم .

يُشار إلى أن مديرية أمن طرابلس خلال اجتماعها مع الوزارة الأسبوع الماضي أوضحت بأن بعض مناطق طرابلس لم يعود اَهلها لمنازلهم بالشكل النهائي وان بعضهم لازال نازحاً بمدن اخرى.

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