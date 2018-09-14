السماح لطلاب نازحي جنوب طرابلس بالالتحاق بأقرب لجنة امتحانية

وجهت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جميع رؤساء اللجان المركزية للتجمعات الامتحانية،اليوم الجمعة، بالسماح لطلبة الشهادة الثانوية النازحين من مناطق جنوب طرابلس بالإلتحاق في أقرب لجنة امتحانية يتواجدون في محيطها.

وبحسب صفحة وزارة التعليم لحكومة الوفاق عبر فيسبوك، طالبت اللجنة الجهات المعنية من بلديات ومراقبات تعليمية ومديريات أمن بتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلبة النازحين لتأدية أمتحاناتهم، وكذلك دعم العملية الامتحانية التي ستنطلق السبت، مضيفة أنها تسعى لتوفير الظروف الملائمة للطلبة وإنجاح العملية الامتحانية.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جمال الفردغ، على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح الامتحانات مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لتسخير كل إمكاناتها في سبيل إجراء الامتحانات في ظروف مؤاتية تساعد أبناءنا الطلاب على النجاح والتفوق.

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