الخارجية التونسية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المقررة في ليبيا

أشاد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الجمعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا الذي أعلنه المجلس الرئاسي الأربعاء الماضي .

وعبر الجهيناوي في اتصال هاتفي أجراه مع مبعوث الامم المتحدة لليبيا غسان سلامة، عن دعمه لمساعي البعثة المتواصلة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وفقا لخارطة الأمم المتحدة التي أعلن عنها منذ سبتمبر 2017، وفقا للموقع الرسمي لوززارة الخارجية التونسية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعوا الأربعاء الماضي على حزمة الإصلاحات الاقتصادية؛ لحلحلة أزمة السيولة، وغلاء الأسعار، وتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية