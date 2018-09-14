روسيا: ما يحدث في ليبيا مثال على الفشل الذريع للدول الغربية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يحدث في ليبيا من تردي للأوضاع هو مثال على الفشل الذريع للدول الغربية فيما يتعلق بنماذجها الجيوسياسية.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إن الاشتباكات والهجوم الإرهابي الأخير في ليبيا مثال على الفشل الذريع للدول الغربية فيما يتعلق بنماذجها الجيوسياسية، حيث أن الهجوم الإرهابي، الذي وقع يوم الاثنين الماضي في مكتب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، يشير مرة أخرى إلى الحاجة الملحة لتوحيد جميع القوى المسؤولة في ليبيا في الحرب ضد الإرهابيين”.

وتابعت “على الرغم من الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، التي تهدف إلى استعادة فرض القانون في العاصمة طرابلس، فأنه في بعض مناطق ليبيا تحدث اشتباكات جديدة بشكل دوري بين جماعات مسلحة مختلفة”.

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