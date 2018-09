المتوسط:

قام مدير أمن أجدابيا العميد، سالم ماضي، بتفقد الحدود الإدارية للمديرية، في الوقت الذي اجتمعَ فيهِ مع العميد عثمان عبدالسلام علي ، مدير امن مديرية اوجلة اجخرة، لمناقشة إجراءات تأمين ملتقى مشايخ ليبيا، الذي سيتم انعقادة في منطقة اجخرة خلال الأيام القادمة .

وتهدف الزيارة أيضًا إلى تفقد الحدود الإدارية لمديرية أمن اجدابيا، بعد صدور قرار وزير الداخلية القاضي بوضع حدود جديدة للمديرية .

