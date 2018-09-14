اندلاع حريق بأحد مصانع بنغازي

تمكنت وحدة إطفاء المدينة التابعة لهيئة السلامة الوطنية بنغازي من إخماد حريق اندلع بمصنع الشهيبي للطلاء في بنغازي.

وقالت وحدة الإطفاء أنها تلقت بلاغاً، عصر الخميس، يُفيد باندلاع حريق بالمصنع الواقع في منطقة شبنة.

وتوجهت سيارات الغطفاء والفرق التابعة لها فور ورود البلاغ إلى موقع المصنع ونجحت في إخماد الحريق بالتعاون مع قوات الدعم التابعة لشركة البريقة والمطار والجامعة، إضافة إلى وحدة سيدي علي.

وعادت النيران للاشتعال في مبنى المصنع مُجدداً مساء الخميس، ما تسبب في احتراقه بالكامل، دون وقوع أي أضرار بشرية.

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