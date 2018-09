البعثة الأممية تصفها بـ«الجذرية».. هل تنجح الترتيبات في حل ميليشيات طرابلس؟

المتوسط:

بعد أن أكدت البعثة الأممية أن الترتيبات الأمنية في طرابلس ستكون جذرية، يتساءل الليبيون هل تنجح في حل الميليشيات المسلحة في طرابلس؟ وهو سؤال مشروع في ضوء ما عاناه الليبيون خلال الأيام الماضية من صراع مسلح شهدته العاصمة طرابلس.

البعثة الأممية: بدء الاجتماع الفني للترتيبات الأمنية

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، يوم أمس الخميس، عن بدء الاجتماع الفني بالترتيبات الأمنية في طرابلس بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ووزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور.

وأضافت البعثة، خلال بيان لها اليوم الخميس،” إن الاجتماع ضم أيضا كلا من عبد الرحمن الطويل ومحمد حداد وأسامة الجويلي ومحمد زين وحسين عبد الله وقادة عسكريين آخرين”.

وكانت البعثة الأممية قد عقدت عدة اجتماعات للترتيبات الأمنية بعد عقد اتفاق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة في طرابلس.

“سلامة”: الترتيبات الأمنية “جذرية”

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة طرابلس، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماع جمعه ونائبته، ستيفاني ويليامز، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، وعدد من القادة العسكريين، ستكون مفاجئة بجذريتها وفاعليتها، مضيفاً أن بعض من هذه الترتيبات قد بدأ بالفعل.

وتابع، “تحدثنا مع كافة الأطراف باستثناء هؤلاء الذين يدعمون الإرهابيين، وثمة استعداد من كافة الأطراف لتقديم التضحيات اللازمة لإنجاح الترتيبات الأمنية”

وأضاف “سلامة”، خلال مؤتمر صحفي رصدته “المتوسط”، أنه يعلم من قام بقصف مطار معيتيقة في المرتين، الثلاثاء الماضي ومنذ ٤ أيام، بحسب قوله، محذرا إياه من أنه سيقوم بتسميته، إذا أقدم على تكرار قصف المطار.

«السراج» يناقش ترتيبات تأمين الهدنة

ويوم الاثنين الماضي، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اجتماعا مع اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيس بوك، أن الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة بطرابلس؛ تناول الترتيبات التي اتخذت في إطار التكليف بتأمين الهدنة في ضواحي العاصمة وإيقاف الأعمال العدائية وتسليم مقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل وقوع الاشتباكات.

