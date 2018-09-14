الآغا: وضع قيود على بيع العملة الأجنبية في برنامج الإصلاح الإقتصادي يعد كارثة كبرى

ليبيا – اعتبر رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أمس الخميس البند الثالث من برنامج الإصلاحات الإقتصادية والذي ينص على إختصاص مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي وإصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيعه بأنه “طامة كبرى وكارثة قادمة”.

الآغا توقع في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بأن المادة رقم 3 فيها ضمناً قيود على بيع العملة الاجنبية والذي سيكون احد أدواته لجان لغرض الموافقة على تغطية العملة الاجنبية بالسعر الجديد كما هو معمول به حاليا وبفس الفريق الفني والنتائج.

وأكد الآغا على أن الخطوة الأولى في الإصلاح يجب أن تكون إلغاء جميع القيود علي بيع العملة الاجنبية وجعلها متاحة للجميع افراداً وشركات طالما تباع بالسعر المشمول بالرسم الجديد لتستقطب السيولة بالدينار الليبي من السوق وبالتالي تنحل أزمة السيولة.

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