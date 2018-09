المتوسط:

قام عميد بلدية زليتن، بتشكيل لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية .

وبموجب القرار، فإنَّ مهمة اللجنة هي معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى زليتن والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات إنتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات ذات الاختصاص.

ولفت القرار، إلى أنَّ اللجنة لها إمكانية التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها لكافة المرافق الصحية .

The post تشكيل لجنة لمتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفيات «زليتن» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية