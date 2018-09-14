الاتحاد الأوروبي: تحديد موعد الانتخابات أمر يتعلق بالليبيين وحدهم

العنوان-بروكسل

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الجمعة أن تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا يعود لليبيين وحدهم.

وأكدت موغيريني، وفق وكالة الأنباء الإيطالية، أكي، ثبات موقف الاتحاد الأوربي تجاه مسألة دعم عمل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وعمل البعثة الأممية لليبيا، مشيرة إلى صعوبة وتعقيد العملية الانتخابية، مشددة على أن الاتحاد يريد إجراء الانتخابات في أجواء آمنة مستقرة بشكل يستطيع الليبيون فيه اختيار ممثليهم.

يذكر أن الأطراف الليبية المجتمعة في باريس، أواخر مايو الماضي، اتفقت على إجراء انتخابات في ديسمبر من العام الجاري، وفق إطار دستوري.

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