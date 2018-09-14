مجلس النواب يقر قانون الاستفتاء على الدستور

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الخميس بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحاته للموقع الإلكتروني للمجلس، إن المجلس سيجري في جلسته المقبلة إجراء تعديلا على الإعلان الدستوري لتحصين مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بليحق، أن أعضاء المجلس أكدوا خلال جلسة اليوم أيضا على العودة إلى تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على أن تكون آلية اختيار المجلس الرئاسي من خلال الأقاليم الثلاث.

ونوه بلحيق، إلى أنه جرى تفويض رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين.

وفي ما يتعلق بأحداث العاصمة طرابلس، فوض أعضاء مجلس النواب رئاسة المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع بالعاصمة، ومعالجتها وفرض الأمن بها، والتواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية في هذا الصدد، وفق ما ذكر بليحق.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، قد أعلنوا رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، بحجة أن الجلسة عقدها ثلاثين نائبا فقط من نواب طرابلس خارج الأيام القانونية والمحددة للعمل، مؤكدين أن هذه الجلسة لا تمثلهم ولا قيمة قانونية لمخرجاتها.

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