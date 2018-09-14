نواب برقة يرفضون إقرار قانون الاستفتاء، ويطالبون بالتحقيق في جلسة أمس

أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، رفضهم إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي جرى خلال جلسة استثنائية عقدت أمس الخميس بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

وأوضح الأعضاء في بيان صدر أمس الخميس عقب الجلسة، أن ثلاثين عضوا من مجلس النواب عن إقليم طرابلس اجتمعوا أمس وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور، مشيرين إلى أن قانون الاستفتاء على الدستور يتضمن مواد تخالف الإعلان الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولاً، بأغلبية ثلثي الأعضاء، الذي لم يجرى الآن.

وأكد نواب برقة، مقاطعتهم جلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري، معتبرين أنّ ما حدث خلال جلسة أمس لا قيمة قانونية له، وله تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة، وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك، حسب تعبيرهم.

واعتبر النواب، أن ما حدث أمس يمثل استفزازًا صريحًا لإقليم برقة وقيادة جيش الكرامة التي أعلنت موقفها من المسودة، مطالبين في الوقت نفسه رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة، وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد، وفق نص البيان.

وطالب النواب، بتطبيق القانون رقم (4)، ومطالبة اللجنة التشريعية بتحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي، منوهين إلى أن مجلس النواب لم يصدر قرارًا بتكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسة استثنائية عقدها أمس الخميس بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، مجددين تأكيدهم على العودة إلى تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، واتفقوا على أن تكون آلية اختيار الرئاسي من خلال الأقاليم الثلاث.

ودعا الأعضاء المجتمعون أمس في مدينة طبرق، كل الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي إلى القدوم والجلوس في المدينة لعقد اجتماع “من أجل قطع الطريق أمام الوساطات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تدير الأزمة دون المقدرة على إيجاد حل جذري لها”، على حد قوله.

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