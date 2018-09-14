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وفود أعيان المنطقة الشرقية تصل ترهونة للمشاركة بملتقى القبائل

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وصل أعيان ومشائخ من المنطقة الشرقية عبر مطار مدينة بني وليد إلى مدينة ترهونة لحضور الاجتماع المقرر عقده غداً السبت 15 سبتمبر 2018.

ولازالت أعيان وشيوخ القبائل وممثلين عن المدن والجهات الأمنية والسياسية تتوافد على مدينة ترهونة.

جدير بالذكر أن مشائخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة أعلنوا عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر  2018   تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا ”

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • من الاخير المشير
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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