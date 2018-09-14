المتوسط:

وصل أعيان ومشائخ من المنطقة الشرقية عبر مطار مدينة بني وليد إلى مدينة ترهونة لحضور الاجتماع المقرر عقده غداً السبت 15 سبتمبر 2018.

ولازالت أعيان وشيوخ القبائل وممثلين عن المدن والجهات الأمنية والسياسية تتوافد على مدينة ترهونة.

جدير بالذكر أن مشائخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة أعلنوا عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2018 تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا ”

The post وفود أعيان المنطقة الشرقية تصل ترهونة للمشاركة بملتقى القبائل appeared first on صحيفة المتوسط.

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