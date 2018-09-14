الاتفاق على قوة مشتركة لفض النزاعات وتثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس

اتفق المشاركون في الاجتماع الفني بشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس، الذي عقد أمس الخمس في طرابلس بحضور الأمم المتحدة والقادة العسكريين، على وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباكات.

وحدد المجتمعون، دور ومهام وهيكلية هذه القوة، موضحين أن الهدف منها هو تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة وطرابلس عامة، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في “فيسبوك”.

وقد عقد الاجتماع الفني بالترتيبات الأمنية في طرابلس، بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، ووقادة عسكريين آخرين.

يذكر أنه عُقد الأربعاء الماضي الاجتماع الخاص بالترتيبات الأمنية في طرابلس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وعدد من القادة العسكريين من مختلف مناطق غرب ليبيا.

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، عن الاتفاق على لجنة ترتيبات أمنية جديدة وتحديد مكوناتها ومهامها المستعجلة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بوضع ترتيبات أمنية جديدة.

وقد شهدت الضواحي الجنوبية لطرابلس في 27 أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة استمرت إلى حتى الرابع من الشهر الجاري، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، خلفت عشرات القتلى والجرحى وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وبعض المؤسسات العامة.

ونجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الرابع من سبتمبر، وذلك بعد تسعة أيام من القتال في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وتوقيع هدنة واتفاقية بمدينة الزاوية، تقضي بوقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

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