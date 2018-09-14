مجلس النواب يدعو جميع الأطراف السياسية لعقد اجتماع في طبرق

دعا أعضاء مجلس النواب المجتمعون أمس الخميس في مدينة طبرق، كل الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي إلى القدوم والجلوس في المدينة لعقد اجتماع لإيجاد حل للأزمة.

وأوضح المجلس في بيان له أمس الخميس، أن الدعوة لعقد اجتماع في طبرق تأتي من أجل قطع الطريق أمام الوساطات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تدير الأزمة دون المقدرة على إيجاد حل جذري لها، على حد قوله.

وأكد المجلس، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية و إنما يجب أن يكون بالوصول إلى توافقات تكون نتيجتها الحتمية توحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشارك فيها كل التيارات والأطياف السياسية بدون استثناء.

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسة استثنائية عقدها أمس الخميس بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، مجددين تأكيدهم على العودة إلى تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، واتفقوا على أن تكون آلية اختيار الرئاسي من خلال الأقاليم الثلاث.

ولكن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، قد أعلنوا رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، بحجة أن الجلسة عقدها ثلاثين نائبا فقط من نواب طرابلس خارج الأيام القانونية والمحددة للعمل، مؤكدين أن هذه الجلسة لا تمثلهم ولا قيمة قانونية لمخرجاتها.

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