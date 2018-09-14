قائد الأفريكوم: قواتنا تتابع استهداف داعش والقاعدة بليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق

أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسير، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس بتونس، على متابعة قواته لفلول تنظيمي الدولة والقاعدة في ليبيا واستهدافها عسكرياً، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وشدد والدهاوسير خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا دونالد بلوم، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مثنيا على الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني في البلاد.

وبحث الجانبان الليبي والأمريكي، تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس لمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأعلن الأمريكي لدى ليبيا دونالد بلوم، ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف الالتزام بها، مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الإطار وفي مواجهة خطر الإرهاب والذي استهدف مؤخراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وجدد بلوم، دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي ولجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وكل الجهود التي تصب في صالح استقرار وأمن البلاد، متطرقا إلى الجهود المشتركة في مواجهة تنظيم الدولة والقاعدة.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حسب قوله.

وأعرب السراج، عن تطلعه لتوسيع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية، إلى ذلك أبدى الوفد الأمريكي ارتياحه لما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي أصدر المجلس الرئاسي الأربعاء قراراً بشأنها.

وقد حضر هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المشاورات المستمرة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، كلا من المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير، إضافة إلى عدد من مسؤولي السفارة الأمريكية في ليبيا.

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