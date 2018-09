المتوسط – سامر أبو وردة

نفت اللجنة المكلفة من مصرف ليبيا المركزي، الخاصة باستلام مقر المصرف المركزي في شارع جمال عبد الناصر ببنغازي ما نشر في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي مؤكدة عدم صحته.

وأكدت اللجنة، في تصريحات إعلامية، قيامها باستلام كل الأموال التالفة والسليمة من الخزائن بالمقر القديم ونقلها بالكامل إلى مقر “المركزي” الجديد في “الهواري”.

وأوضحت اللجنة أن الأموال السليمة تمت إعادة تدويرها في البنوك التجارية لدفع المرتبات منذ أشهر، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات المالية و الديون الخارجية الخاصة بالسلع والأدوية وغيرها

كما نشر مصرف ليبيا المركزي تسجيلا مصورا لمراحل الدخول لمقر المصرف المركزي ببنغازي المدمر وعمليه معاينة الأضرار وإخراج الأموال التالفة و السليمة بمعرفة اللجنة.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي بنغازي بأن وفدا من بعثة الأمم المتحدة قد قام بزيارة المصرف ومشاهدة عمليات النقل ومعاينة الأموال التالفة، مضيفاً أن الوفد لم يستجب لطلبهم بالمساعدة في معالجة الأموال الملوثة و التالفة، مشيراً إلى أنه قد تم تخزينها من جديد.

وتابع المصرف، “كل إجراءات استخراج الأموال سليمة، وبمتابعة مكتب المحامي العام ومديرية أمن بنغازي والقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن تأمين المصارف بعمليات نقل الأموال”

The post المصرف المركزي بنغازي يفند الاتهامات الواردة بتقرير “خبراء الأمم المتحدة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية