افتتاح 3 أقسام في مستشفى الثورة المركزي ببلدية البيضاء

افتتح وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب، أقسام عدة في مستشفى الثورة المركزي التعليمي ببلدية البيضاء، وتضم الأقسام: الأورام، عمليات الأنف والأذن والحنجرة، عمليات العيون، إضافة لتجهيز قسم الكلى بـ22 جهاز، وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية وعمليات قسطرة القلب.

شارك في مراسم الافتتاح النائب عن دائرة البيضاء عبدالمطلب ثابت ووكيل وزارة الحكم المحلي عادل الزايدي وعميد بلدية البيضاء علي حسين ومدير عام مستشفى الثورة المركزي التعليمي محمد التريكي.

