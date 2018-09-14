التمديد سنة للبعثة الأممية بليبيا دون تحديد موعد للانتخابات

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، على تمديد ولاية بعثته السياسية لمدة عام في ليبيا، لكن بدون تحديد يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، كما تدعو فرنسا، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في هذا البلد.

وخلال اجتماع مخصص لليبيا قبل أسبوع، رأت فرنسا أن من “الضروري تحقيق تقدم في التحول الديموقراطي في ليبيا”، و”إجراء الانتخابات بحسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه في باريس في 29 مايو/ أيار بين أربعة أفرقاء أساسيين في الساحة السياسية الليبية”.

وخلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة على يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول في ضوء ضغوط مارستها باريس التي ترى أن “عدو ليبيا والليبيين هو استمرار الوضع الراهن”.

وفي نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، يبدي مجلس الأمن رغبته في إجراء الانتخابات “في أقرب وقت”. كما يشدد القرار على ضرورة أن تكون الانتخابات “ذات مصداقية”، ويدعو الدول الأعضاء إلى “وقف كل الدعم الرسمي والاتصالات مع المؤسسات الموازية”، لكن العديد من البلدان، ضمنها الولايات المتحدة وإيطاليا، لا توافق على الاقتراح الفرنسي، وتشدد على أهمية التوصل إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية قبل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

(فرانس برس)

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