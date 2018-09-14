مركزي بنغازي يفند تقرير لجنة الخبراء الأممية ويؤكد سلامة إجراءات نقل الأموال

العنوان-بنغازي نفت اللجنة المكلفة من مصرف ليبيا المركزي والمختصة باستلام مقر المصرف بمدينة بنغازي ما نشر في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة مؤكدة عدم صحته جملة وتفصيلا. وأكدت اللجنة المكلفة لقناتنا وفق قرار من محافظ المركزي انها استلمت كل الأموال سوآءا التالفة منها أو السليمة من خزائن المقر القديم للمصرف وقامت بنقلها بالكامل إلى …
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صحيفة العنوان الليبية
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