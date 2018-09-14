إيطاليا ستبقي على سفيرها في طرابلس، رافضة طلب حفتر

نفت مصادر دبلوماسية تقارير تناقلتها صحف محلية تحدثت عن تعيين القنصل الايطالي السابق في بنغازي، غويدو دي ساكنتيس، سفيرا لدى ليبيا في طرابلس، خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني.

وذكرت المصادر أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص في بعض الصحف “لا أساس لها من الصحة”، منوهة بأن دي سانكتيس تم تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانيا في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي، وسوف يتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيروني هذه الايام في روما لدواع أمنية، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الاطراف الليبية تدخلاً في الشأن الداخلي.

وكان عضو في مجلس النواب الليبي مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد قال لموقع عربي21، إن حفتر طلب من وزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانيزي، تغيير السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني.

وأضاف البرلماني- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن طلب حفتر جاء أثناء لقائه بالوزير الإيطالي في بنغازي الإثنين الماضي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حفتر أصر على ضرورة استبدال بيروني بسفير آخر، بضغط من فرنسا.

وقال المصدر البرلماني، إن فرنسا تسعى لإزاحة سفير إيطاليا في ليبيا، حتى تتمكن من تمرير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام، رغم عدم توفر الظروف الموضوعية لها في البلاد، خاصة الأمنية.

من جانبه أبلغ وزير الخارجية ميلانيزي، مجلس النواب الإيطالي، بأن حفتر طلب تغيير سفير بلاده في ليبيا، بسبب تصريحات الأخير التي وصفها حفتر بالمستفزة.

وتتوافق باريس مع حفتر في التعجيل في إجراء انتخابات عامة في ليبيا، بصرف النظر عن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي لم يصدر مجلس النواب بعد قانون تنظيمه.

يشار إلى أن حفتر في لقاء مع أعيان من مدينة بنغازي، هدد بتدخل قواته في حالة ثبوت عدم نزاهة الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا.

وكالة آكي

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