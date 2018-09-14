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تواصل احتجاجات أهالي الزاوية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرج عشرات من أهالي الزاوية، منتصف يوم الجمعة، في مظاهرة احتجوا فيها على سوء الخدمات التي تُقدمها مؤسسات الدولة، مثطالبين بإسقاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

ودعا المُتظاهرون من خلال هتافاتهم إلى تفعيل دور الجيش والشرطة بمثختلف انحاء البلاد، وغنهاء عبث من وصفوهم بـ”المليشيات” التي اختطفت المؤسسات الحيوية بالدولة.

ويُشار إلى أن أهالي الزاوية كانوا قد نظموا مظاهرة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي طالبوا بتعجيل الانتخابات وتحسين الظروف المعيشية.

ويُذكر أن المنطقة الغربية شهدت تراجعاً كبيراً في خدمات الكهرباء خلال الفترة الأخيرة نتيجة تضرر محطات الشبكة العامة للكهرباء المسؤولة عن تغذية المنطقة خلال الاشتباكات المُسلحة التي اندلعت الأسابيع الماضية في طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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