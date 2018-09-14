قصف مُسلحين على الحدود الليبية التشادية

أفادت مصادر خاصة لـ218 أن قصفاً جوياً استهدف تجمع لمسلحين في مناجم الذهب الغير مشروعة على الحدود التشادية الليبية، مساء الجمعة.
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قناة 218 الليبية
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