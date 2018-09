الخطوط التونسية: تأجيل عودة رحلاتنا إلى المطارات الليبية لأجل غير مسمى

المتوسط:

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط التونسية، جمال الشريقي، أن الناقلة التونسية أجلت عودة رحلاتها نحو المطارات الليبية إلى أجل غير مسمى في انتظار قرار جديد بشأن إعادة فتح الخطوط، دون أن يحدد الشريقي موعدًا لإصدار القرار.

وأكد الشريقي، في بيان اليوم الجمعة، أن الخطوط التونسية كانت تستعد خلال شهر سبتمبر الجاري إلى تشغيل أسطولها إلى نحو ثلاثة مطارات ليبية عقب تقرير للجنة فنية أجري في أبريل الماضي حيث كانت المطارات الليبية جاهزة من الناحية اللوجسيتة، مشيرا إلى أن التطورات الأمنية على الأراضي الليبية منعت تنفيذ خطة الخطوط التونسية باستعادة نشاطها على هذه الوجهة.

وحسب الشريقي فإن الشركة كانت قد قررت العودة التدريجية إلى تشغيل خطوطها بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا نحو المطارات الليبية الثلاثة في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادتها إلى خمس رحلات أسبوعيا، وذلك تمهيدا لاستعادة المعدل السابق للرحلات وذلك بمعدل رحلتين يوميتين قائلا: “الوجهة الليبية مهمة جدا بالنسبة للشركة وهي جزء من خطة شاملة لتنمية نشاط الشركة”.

