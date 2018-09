المتوسط:

تنشر صحيفة «المتوسط» صورة الإرهابي مستهدف مديرية أمن زليتن، اليوم الجمعة.

كان قد استهدف هجوماً إرهابياً مديرية أمن زليتن اليوم الجمعة، قام به ثلاثة إرهابيين،

وتم قتل أحد المهاجمين والقبض على أخر وهروب الثالث جهة الحمام البخاري وقد تمت محاصرة المكان من قبل قوات الأمن

The post ننشر صورة الإرهابي مستهدف مديرية أمن زليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية