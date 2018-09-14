في حفل تأبين أحد مشايخ قبيلة العبيدات بحضور فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى

القبة 14 سبتمبر 2018 (وال)- أقيم ببلدية القبة شرق ليبيا حفل تأبين أحد أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة العبيدات الحاج محمود يوسف الصابر، بحضور فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى .

هذا وتخللت احتفالية التأبين التي أقيمت الخميس، إلقاء عديد الكلمات التي تتحدث عن سيرة الفقيد، بحضور وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب مشايخ وأعيان قبيلة الحاسة، وحكماء ومشايخ قبيلة العواكلة، ومشايخ وأعيان قبيلة مريم، وعميد بلدية درنة .

وفي ختام حفل التأبين قدم مجلسي إدارة ولاعبي وجمهور ناديي البرانس والعين المنظمة لحفل التأبين، دروع وفاء لعائلة الفقيد الحاج محمود يوسف الصابر . (وال- القبة) ب ع / ر ت

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