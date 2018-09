“فريق الخبراء”: عماد الطرابلسي يجبي ٥ آلاف دينار من كل ناقلة نفط

المتوسط – سامر أبو وردة

تواصل “المتوسط” نشر أهم ما جاء في التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، في الخامس من سبتمبر الجاري، والذي كان لــ “المتوسط” السبق في نشر محتواه.

فبحسب التقرير، فقد اضطرت شبكات تهريب الوقود العاملة بين مصفاة الزاويه وساحل الزوارة و أبوكماش إلى تجنب الطريق الساحلي، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في صبراته في الفترة بين سبتمبر و أكتوبر 2017 .

ثم بدأ استخدام طرق تهريب جديدة من الزاوية عبر بئر الغنم و بئر عياد و شكشوك باتجاه جوش، ومن هناك وفرت شبكات التهريب المتمركزة في نالوت مسارات للناقلات، إما باتجاه ساحل البحر المتوسط أو الجزء الجنوبي الغربي من البلد.

وتابع التقرير، “يمر هذا الطريق عبر منطقة خاضعة لسيطرة الجماعه المسلحة التابعه لعماد الطرابلسي، قوات العمليات الخاصة، التي تجبي ٥٠٠٠ دينار من كل ناقلة تمر عبر نقاط التفتيش الواقعة تحت مراقبتها”

ويكمل التقرير، “تشارك جهات مسلحة محلية أخرى في مراقبة ناقلات التهريب، وتعمل أسر ضالعة في أنشطة أخرى غير مشروعة في تهريب الوقود أيضاً، ولم يتمكن، حتى الآن، آمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة جويلي، من وضع حد لهذه الأنشطة”

