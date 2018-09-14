الدكتور عمر الحجازي يبحث سير عمل قسم الطب الشرعي

البيضاء 14 سبتمبر 2018 (وال)- عقد مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي، اجتماعاً عدد من مديري عدد من الإدارات .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس، بحضور مدير إدارة الطب الشرعي المستشار أبو بكر شحات، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة المستشار محمد فرج، ورئيس فرع مركز الخبرة القضائية والبحوث الجبل الأخضر فوزي عبد ربه، إلى جانب عدد من الأطباء الشرعيين بالفرع، مناقشة آخر أعمال قسم الطب الشرعي، وإيجاد حلول لكافة العراقيل التي تعيق سير عمل الطبيب الشرعي وتمكينه من أداء عمله بشكل المطلوب .

ونوه مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي خلال الاجتماع لجهود بعض الموظفين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم أمام النيابات والمحاكم .

وأوضح الدكتور عمر الحجازي أنه تم وضع خطة عمل للربع الأخير من عام 2018 م، من أجل أن يكون الطبيب الشرعي في المستوى المطلوب أمام العدالة والرأي العام . (وال- البيضاء) ب ع / ر ت

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