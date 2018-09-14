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مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية يكشف عن 216 حالة تزوير في 2018

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 سبتمبر 2018 (وال)- كشف مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، عن 416  حالة تزوير في عام 2018 .

وقال المقدم أسامة الدرسي إنه تم كشف حالات التزوير خلال فترة لا تتجاوز العام، كما تم اكتشاف عديد من الأرقام الوطنية المزورة .

وأشار المقدم أسامة الدرسي إلى أنه تم إبلاغ معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • كله كلام فارغ
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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