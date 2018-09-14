مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية يكشف عن 216 حالة تزوير في 2018

بنغازي 14 سبتمبر 2018 (وال)- كشف مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، عن 416 حالة تزوير في عام 2018 .

وقال المقدم أسامة الدرسي إنه تم كشف حالات التزوير خلال فترة لا تتجاوز العام، كما تم اكتشاف عديد من الأرقام الوطنية المزورة .

وأشار المقدم أسامة الدرسي إلى أنه تم إبلاغ معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

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