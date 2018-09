المتوسط:

قال عضو مجلس الحكماء مسعود بن حسن، أتينا إلى مدينة ترهونة لحضور اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية بإيعاز من مشائخ وأعيان القبائل للصلح والإصلاح بين القبائل.

وأضاف عضو مجلس الحكماء، خلال كلمة له على هامش اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة غداً السبت، نحث على فك المليشيات غير القانونية وتوحيد الصف وتضميد جروحه ونطلب من الله أن يكون لقاءً مباركاً.

وطالب بتسليم المؤسسات في طرابلس إلى الشرطة والمؤسسة العسكرية لتأمين مؤسسات الدولة، من أجل أن تكون المؤسسة العسكرية وحدة موحدة.

The post من ترهونة .. أحد أعيان برقة: نُطالب بفك الميليشيات وتسليم المؤسسات للجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية