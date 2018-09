بالصور: وصول وفود المنطقة الغربية إلى اجخرة للمشاركة في ملتقى القبائل

المتوسط:

وصل أعيان ومشائخ من المنطقة الغربية إلى اجخرة لحضور الاجتماع المقرر عقده غداً السبت 15 سبتمبر 2018.

ولازالت أعيان وشيوخ القبائل وممثلين عن المدن والجهات الأمنية والسياسية تتوافد على مدينة ترهونة.

جدير بالذكر أن مشائخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة أعلنوا عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2018 تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا ”

